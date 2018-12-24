Tesla показала самый быстрый электромобиль в мире

Видео, на котором показан внешний вид нового спорткара от производителя электромобилей Tesla, появилось на YouTube.
Готовящийся к выпуску автомобиль появится в 2020 году. На видео показан родстер тёмного цвета. Публикация ролика не означает, что при серийном производстве электромобиль будет выполнен именно в таком виде.
Стоить новинка будет от $200 тысяч. Двухместный спорткар сможет набирать скорость до 100 км/ч за 1,9 секунды. Его максимальная скорость равна 250 км/ч, а максимальная дальность поездки без подзарядки — тысяча километров.
Ранее News.ru писал о том, что глава отдела Digital Product, Design and Content компании Tesla Параг Ваиш стал сотрудником Google. На новом месте работы Ваиш будет задействован в секретном отделе. Чем конкретно он будет заниматься, неизвестно.