Tesla показала самый быстрый электромобиль в мире

https://news.ru/storage/news/304ca27840f4ae61284188ff6b11f6d1/690b1072-4006-4158-87ac-1224e21f5b3c_850.jpg Branimir Kvartuc/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Видео, на котором показан внешний вид нового спорткара от производителя электромобилей Tesla, появилось на YouTube.

Готовящийся к выпуску автомобиль появится в 2020 году. На видео показан родстер тёмного цвета. Публикация ролика не означает, что при серийном производстве электромобиль будет выполнен именно в таком виде.

Стоить новинка будет от $200 тысяч. Двухместный спорткар сможет набирать скорость до 100 км/ч за 1,9 секунды. Его максимальная скорость равна 250 км/ч, а максимальная дальность поездки без подзарядки — тысяча километров.

Ранее News.ru писал о том, что глава отдела Digital Product, Design and Content компании Tesla Параг Ваиш стал сотрудником Google. На новом месте работы Ваиш будет задействован в секретном отделе. Чем конкретно он будет заниматься, неизвестно.