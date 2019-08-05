https://static.news.ru/photo/beb2c72a-b77c-11e9-ad38-fa163e074e61_660.jpg Фото: Felix Hörhager/dpa/Global Look Press

Сбербанк объявил о запуске нового сервиса. Пользователи приложения получили возможность оплачивать покупки посредством QR-кода.

QR-код на самом деле универсален. Технология не требует установки и сервисного обслуживания. Схема подключения проста: компания оставляет заявку на сайте, получает код при подписании договора — и уже на следующий день можно принимать по нему оплату от покупателей, — прокомментировала запуск сервиса заместитель председателя правления Светлана Кирсанова.

Как отметили в Сбербанке, подобный способ оплаты даёт возможность совершать безналичные платежи в тех точках, где нет традиционного эквайринга. Клиентам понадобится предоставить приложению доступ к камере, чтобы сервис смог осуществить сканирование QR-кода.

В настоящий момент сервис приёма платежей по QR доступен малому бизнесу Краснодарского края, с 5 августа его смогут подключать предприятия в Санкт-Петербурге. До конца августа сервис «Плати QR» будет доступен микро- и малому бизнесу по всей стране.

Ранее News.ru сообщил, что Сбербанк снизил ставки на 0,5 п. п. по ипотечным кредитам на готовое и строящееся жильё, загородную недвижимость, строительство жилого дома, покупку гаража и машино-места, а также по нецелевым кредитам под залог недвижимости и рефинансировании кредитов других банков.

Теперь приобрести квартиру в новостройке можно по ставке от 7,6% годовых, а на вторичном рынке — от 9,1%.