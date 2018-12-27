Росатом создал новое ядерное топливо

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Сотрудники Росатома представили образцы экспериментального противоаварийного ядерного топлива для атомных станций.

По словам представителей пресс-службы топливной компании ТВЭЛ, образцы будут протестированны в исследовательский реактор «МИР» Научно-исследовательского института атомных реакторов.

«Опытные образцы российского толерантного топлива прошли заводские испытания, а также приемку со стороны отраслевой комиссии и отгружены в г. Димитровград Ульяновской области, где в ближайшее время они будут загружены в исследовательский реактор МИР в ГНЦ НИИАР для проведения реакторных испытаний», — сообщают в пресс-службе.

Аналогов российской новинке в мире нет. Такое топливо должно сохранять целостность во время серьёзных аварий на АЭС и предотвращать возникновения взрывопасного водорода.

Ранее News.ru писал о том, что Росатом начал выпускать новые газовые центрифуги в НПО «Центротех» Новоуральска Свердловской области. С их помощью будут производиться так называемые стабильные изотопы, используемые в различных отраслях отечественной промышленности.