Новые iPhone X будут собирать в Индии

https://news.ru/storage/news/8d08b9e04445005a85f80f668d45bac6/895dc29a-3bcd-4bb1-b877-fe163ae5ce1d_850.jpg Wang Yishu/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Сборочная линия Iphone

В Индии крупнейший подрядчик компании Apple Foxconn Technology Group запустит сборку новых флагманских моделей iPhone.

Запуск произойдёт в 2019 году. Foxconn собирается инвестировать $356 млн в данный проект. Они собираются расширить завод в штате Тамилнад, на котором подрядчик уже производит телефоны Xiaomi. Планируется создать около 25 тыс. новых рабочих мест, сообщает агентство Reuters.

Штаб-квартира Foxconn находится на Тайване. С 2010 года компания собирает половину всех производимых в мире смартфонов компании Apple. Фирма является крупнейшим производителем электронной техники.

Ранее News.ru писал, что Apple планирует выпустить пятое поколение планшета iPad mini. Релиз устройства намечен на первую половину 2019 года. Новая модель iPad mini получит 7,9-дюймовый экран и новый процессор. Последнее устройство в линейке iPad mini вышло в сентябре 2015 года, но его всё ещё можно купить в официальном магазине Apple. Помимо iPad mini компания также готовит обновление для текущего поколения iPad.