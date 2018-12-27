USD  68.8865 EUR  78.5237
GOLD1,275 $   Brent53.72 $ Bitcoin3,782.87 $
МОСКВА-9°C16:56
ПОИСК ПОИСК ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ 18+ facebook twitter vkontakte instagram
  1. Главная
  2. технологии

Новые iPhone X будут собирать в Индии

Сборочная линия Iphone Wang Yishu/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Сборочная линия Iphone

технологии [ версия для печати ]

В Индии крупнейший подрядчик компании Apple Foxconn Technology Group запустит сборку новых флагманских моделей iPhone.

Запуск произойдёт в 2019 году. Foxconn собирается инвестировать $356 млн в данный проект. Они собираются расширить завод в штате Тамилнад, на котором подрядчик уже производит телефоны Xiaomi. Планируется создать около 25 тыс. новых рабочих мест, сообщает агентство Reuters.

Штаб-квартира Foxconn находится на Тайване. С 2010 года компания собирает половину всех производимых в мире смартфонов компании Apple. Фирма является крупнейшим производителем электронной техники.

Ранее News.ru писал, что Apple планирует выпустить пятое поколение планшета iPad mini. Релиз устройства намечен на первую половину 2019 года. Новая модель iPad mini получит 7,9-дюймовый экран и новый процессор. Последнее устройство в линейке iPad mini вышло в сентябре 2015 года, но его всё ещё можно купить в официальном магазине Apple. Помимо iPad mini компания также готовит обновление для текущего поколения iPad.


#apple #iPhone #индия #техника
самое читаемое
в мире
Путин и Лукашенко подвели итоги 2018 года
Москва и Минск отказались от союзничества
спорт
Кабаева дала совет Медведевой


читайте также
​За покупку «яблочных» устройств сотрудникам грозят санкции
технологии 13:05, 25 декабря 2018
Китайские компании объявили бойкот Apple
​За покупку «яблочных» устройств сотрудникам грозят санкции
технологии 17:33, 21 декабря 2018
AppleInsider: Apple выпустит новый iPad mini в 2019 году
технологии 12:58, 21 декабря 2018
iPhone и Samsung стали самыми продаваемыми брендами в России
технологии 20:22, 20 декабря 2018
Старые iPhone исчезнут из немецких магазинов по решению суда
технологии 15:00, 20 декабря 2018
Apple отказалась признавать изгиб iPad Pro браком
Лента новостей
экономика 16:53
Контракт «Дружбы народов» и Росгвардии продлён
экономика 16:53
Международные резервы РФ увеличились на $1,1 млрд
оружие 16:51
Курский авиаполк завершил перевооружение
общество 16:51
Иностранцев с Fan ID попросили покинуть Россию
экономика 16:50
Мосбиржа определилась с графиком торгов в январе
Другие новости
технологии 14:28
В РФ выдан первый электронный сертификат на автомобиль
технологии 13:59
Шестиногий робот может складываться в рюкзак
технологии 11:40
Росатом создал новое ядерное топливо
технологии 11:23
Facebook лишилась доверия пользователей
facebook twitter vkontakte instagram
РЕДАКЦИЯ ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на news.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов

Все права защищены © АНО "Информационно-аналитический центр "МедиаНьюс", 2018 Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-71576 от 13.11.2017

115432, г. Москва, ул. Трофимова, д. 15, а/я 202

Top