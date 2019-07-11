Компания Google порадовала пользователей очередным «пасхальным яйцом». Разработчики спрятали в поисковике мини-игру, приуроченную к теннисному турниру Уимблдон 2019.
Для того, чтобы получить доступ к пасхалке, юзерам нужно ввести в строке «уимблдон» и обратить внимание на расписание турнира. В самом конце списка разрядов Google разметила теннисный мяч, при нажатии на который и запускается игра.
В конце апреля компания позволила пользователям побывать в роли Таноса из «Мстителей» и распылить половину поисковой выдачи.