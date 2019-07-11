https://static.news.ru/photo/6e263d7c-a3d2-11e9-a63c-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Stefan Zeitz, via www.imago-imag/www.imago-images.de/Global Look Press

Компания Google порадовала пользователей очередным «пасхальным яйцом». Разработчики спрятали в поисковике мини-игру, приуроченную к теннисному турниру Уимблдон 2019.

Для того, чтобы получить доступ к пасхалке, юзерам нужно ввести в строке «уимблдон» и обратить внимание на расписание турнира. В самом конце списка разрядов Google разметила теннисный мяч, при нажатии на который и запускается игра.

В конце апреля компания позволила пользователям побывать в роли Таноса из «Мстителей» и распылить половину поисковой выдачи.