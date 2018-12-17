Энтузиасты используют My PS4 Life для подсчёта игроков

https://news.ru/storage/news/50a75e7ed00f6f6c6ca0a52d8fdb5899/78543bd8-dc69-473f-b6e7-24e5e9357eb0_850.jpg Jim Wells/Xinhua/Global Look Press

Пользователи запустили сайт gamstat.com, на котором они публикуют информацию о приблизительно точном количестве пользователей в PS4-играх. Для подсчёта энтузиасты используют ролики «Моя жизнь с PS4», показывающие первые запущенные на консоли проекты, топ-3 игры по проведённому времени и самый редкий трофей.

В последнем случае видео раскрывает точное число игроков, получивших такую же награду. Объединив эти данные с процентным соотношением пользователей с аналогичным трофеем (информация по каждой игре доступна на сайте PlayStation), авторы сайта узнали, сколько человек играют в 85 тайтлов.

Как отметили создатели gamstat.com, цифры актуальны на период с 20 ноября по 4 декабря.

Ранее News.ru рассказал, как геймеры играют на бананах и картошке.