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Дуров запустит новую криптовалюту в марте

Павел Дуров lukomore.org/Global Look Press

Павел Дуров

технологии [ версия для печати ]

Российский предприниматель Павел Дуров собирается представить свою собственную криптовалюту Gram в марте. Для создания данного продукта Дуров привлёк $1,7 млрд. 

Представители Дурова объявили, что блокчейн-платформа Ton должна быть готова к запуску в начале года, но возможны задержки из-за «инновационной природы разработки». Ton готов примерно на 90%. Об этом сообщает The Bell.

Ранее Павел Дуров собирался ликвидировать Telegram из-за того, что мессенджер был включён в российский реестр Роскомнадзора организаторов распространения информации в Интернете. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, что Роскомнадзор и руководство Telegram могут найти компромисс.

Как писал News.ru, Павел Дуров в своём Telegram-канале заявил, что 2019 год станет «безусловно самым важным в истории компании». В течение следующих 12 месяцев команда Дурова намерена внести много долгожданных изменений, о которых просили юзеры.


#криптовалюта #павелдуров
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