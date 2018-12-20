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Демоверсия Resident Evil 2 может выйти в начале января

Capcom

технологии [ версия для печати ]

Портал TrueAchievements обнаружил в Xbox Store описание демоверсии Resident Evil 2, ремейка оригинальной игры 1998 года. Оно получило подзаголовок 1-Shot Demo, и, если верить опубликованной информации, на его прохождение будет отведено 30 минут.

Игрокам предстоит посетить знаменитый полицейский участок Ракун-сити и постараться успеть решить все доступные головоломки. В случае смерти одного из двух главных героев игра продолжится, но ровно до того момента, пока не закончится время.

Демоверсия Resident Evil 2 должна выйти 11 января. Полная версия экшен-хоррора выйдет 25 января на PC, PS4 и Xbox One.

Ранее «ВКонтакте» представила два рейтинга самых обсуждаемых игр 2018 года среди пользователей и сообществ соцсети. В первый список вошли проекты, вышедшие или анонсированные за последние 12 месяцев — его возглавил PS4-эксклюзив «Человек-паук».


#игры #демоверсии #residentevil2
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