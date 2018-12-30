Apple на 50% уменьшила объем заказов на iPhone XS Max

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Американская компания Apple уменьшила объём заказов на новые смартфоны iPhone XS Max. Компания даст субсидии операторам, которые снижают цены на телефоны.

Данный модельный ряд нового смартфона пользуется большой популярностью, но специалисты отмечают, что от данной модели производители ожидали больший успех.

Компания City Research выяснила, что продажи XS Max снижаются, в результате чего Apple снизила объём законов на эту модель.

С 1 января по 31 марта 2018 года объем заказов на старшую модель новой линейки уменьшили почти на 50%.

Аналитик Уильям Янг утверждает, что компании придется уменьшить прогноз по суммарным продажам смартфонов с 50 до 45 млн единиц за ткущие три месяца.

Ранее News.ru писал, что Apple планирует собирать свои новы модели смартфонов в Индии. Запуск произойдёт в 2019 году. Foxconn собирается инвестировать $356 млн в данный проект. Они собираются расширить завод в штате Тамилнад, на котором подрядчик уже производит телефоны Xiaomi. Планируется создать около 25 тыс. новых рабочих мест.