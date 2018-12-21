USD  67.371 EUR  76.9377
GOLD1,258 $   Brent53.58 $ Bitcoin4,078.65 $
МОСКВА-9°C18:08
ПОИСК ПОИСК ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ 18+ facebook twitter vkontakte instagram
  1. Главная
  2. технологии

Ракету «Ангара-А5» запустят с новым разгонным блоком

roscosmos.ru

технологии [ версия для печати ]

Ракета-носитель тяжёлого класса «Ангара-А5» будет запущена в космос с новым разгонным блоком и макетом космического аппарата. Она полетит в конце будущего года, это будет второй полёт «Ангары».

Ракету запустят с космодрома «Плесецк», созданием нового разгонного блока для неё занимается РКК «Энергия» по заказу Минобороны. Макет этого блока был недавно доставлен в ЦНИИмаш с Красноярского машиностроительного завода, сообщает РИА Новости.

Цель второго пуска «Ангары» — доставить на орбиту макет космического аппарата, который изготовит Центр Хруничева.

Ранее News.ru сообщал, что строительство стартового стола для «Ангары» на космодроме Восточный начнётся в феврале 2019 года. Первая ракета стартует оттуда в декабре 2023 года.


самое читаемое
политика
Россия охладила радость Украины из-за резолюции по Крыму
общество
Стало известно об уголовном деле против экс-вице-премьера Москвы
Медицинский «оптимизатор» попал под следствие

читайте также
технологии 17:43, 25 октября 2018
Центр Хруничева назвал сроки запуска ракеты «Ангара-А5В»
технологии 12:36, 7 августа 2018
Шойгу анонсировал начало выпуска ракет «Ангара»
технологии 07:23, 31 июля 2018
Ракету «Ангара» начали готовить ко второму запуску
Лента новостей
спорт 18:03
Украинец разрешил Бё «атаковать» Логинова
общество 18:02
ГИБДД пока воздержится от переэкзаменовки водителей
культура 18:02
Умер «первый Джейсон Вурхиз»
общество 17:59
Аневризму аорты «победила» авиация Кубани
шоу-бизнес 17:59
У Маликова родилась дочка
в мире 17:56
Волкер сомневается во вступлении Украины в НАТО
в мире 17:54
Депутат Рады предложил продать «Нафтогаз» из-за долгов
спорт 17:54
Выступление Медведевой на ЧР признали катастрофичным
общество 17:52
Сибирский вор и вымогатель отделался условным сроком
спорт 17:46
Павлова пропустит спринт на КМ по биатлону
культура 17:46
Комикс раскрыл тайну отца Дарта Вейдера
экономика 17:45
Медведев «концептуально одобрил» передачу Связь-банка
экономика 17:41
Болгария объявила аукцион на расширение мощности ГТС
в мире 17:41
Стрелок из Вены задержан
общество 17:41
Главу «Черкизово» отпустили под подписку о невыезде
Другие новости
технологии 17:33
AppleInsider: Apple выпустит новый iPad mini в 2019 году
технологии 17:03
Slack блокирует пользователей из Крыма
технологии 16:16
Киберстрахование набирает популярность в России
технологии 15:06
Число киберпреступлений неуклонно растёт
Эксклюзивное интервью президента страховой компании AIG Романа Тихоненко
facebook twitter vkontakte instagram
РЕДАКЦИЯ ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на news.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов

Все права защищены © АНО "Информационно-аналитический центр "МедиаНьюс", 2018 Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-71576 от 13.11.2017

115432, г. Москва, ул. Трофимова, д. 15, а/я 202

Top