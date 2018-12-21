Ракету «Ангара-А5» запустят с новым разгонным блоком

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Ракета-носитель тяжёлого класса «Ангара-А5» будет запущена в космос с новым разгонным блоком и макетом космического аппарата. Она полетит в конце будущего года, это будет второй полёт «Ангары».

Ракету запустят с космодрома «Плесецк», созданием нового разгонного блока для неё занимается РКК «Энергия» по заказу Минобороны. Макет этого блока был недавно доставлен в ЦНИИмаш с Красноярского машиностроительного завода, сообщает РИА Новости.

Цель второго пуска «Ангары» — доставить на орбиту макет космического аппарата, который изготовит Центр Хруничева.

Ранее News.ru сообщал, что строительство стартового стола для «Ангары» на космодроме Восточный начнётся в феврале 2019 года. Первая ракета стартует оттуда в декабре 2023 года.