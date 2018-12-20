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Аналоговое ТВ в регионах будет работать вместе с «цифрой»

Алексей Мальгавко/РИА Новости

технологии [ версия для печати ]

Региональные каналы, работающие в аналоговом режиме, смогут транслировать свои передачи после перехода на цифровое вещание. По словам члена Совфеда Алексея Пушкова, это сделано для того, чтобы телеканалы, которые не получат цифрового формата в перспективе, могли доносить свои программы до телезрителя.

Политик отметил, что данные каналы также смогут возобновить свою лицензию, если она у них истечёт.

20 декабря в ходе большой пресс-конференции президент Владимир Путин отметил, что разделяет опасения региональных компаний, связанные с переходом с аналогового на цифровое телевещание. При этом он уточнил, что работа в данном направлении будет проводиться аккуратно. Он пообещал, что власти обеспечат интересы людей, которые не могут позволить себе приобрести приставки DVB T2, сообщает ТАСС.

Ранее News.ru писал, что российские ретейлеры не согласились с обвинениями в завышении цен на приставки для приёма цифрового телевидения. Об этом говорится в письме Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) главе Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России Игорю Артемьеву. Глава АКОРТ Сергей Беляков уточнил в обращении, что 10 декабря, узнав о дефиците ТВ-приставок, ретейлеры направили в Тверскую область, где реализуется пилотный проект по переводу на цифровое вещание, дополнительные устройства по цене ниже 1000 рублей. 


#россия #цифровизация #регионы #телевидение
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