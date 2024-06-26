В РФ могут запретить продажу iPhone: почему, какой проект внесли в Госдуму

Фото: Сергей Булкин/NEWS.RU

В Совфеде предложили запретить продажу смартфонов iPhone в России. Почему это может произойти, возможна ли блокировка iPhone на территории РФ?

Что известно о возможном запрете iPhone в России

Зампред Совета по развитию цифровой экономики при Совфеде Артем Шейкин предложил запретить продажу в России смартфонов iPhone, если американская корпорация Apple не обеспечит на них возможность установки приложений через российский магазин приложений RuStore.

«На мой взгляд, если установка будет невозможна, то продажу таких устройств необходимо ограничить. Сейчас на устройствах с OC Android есть возможность установки отечественного магазина, но на устройствах Apple такая возможность отсутствует. В этой связи считаю, что зарубежная компания должна будет следовать требованиям закона, в противном случае необходимо будет ограничивать продажу устройств компании Apple», — сказал сенатор в беседе с РИА Новости.

Ранее в Госдуму был внесен законопроект о запрете дискриминации приложений российских разработчиков на иностранных магазинах приложений, таких как App Store и Google Play. Инициатива предлагает, в частности, установить, что при продаже телефонов в РФ на них должна быть представлена возможность устанавливать и обновлять приложения через единый магазин RuStore, а также осуществлять платежи при установке и использовании указанных программ с применением механизмов единого магазина приложений.

Один из авторов законопроекта, первый заместитель председателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Ткачев отмечал, что необходимо запретить ограничения установки магазина RuStore на технику Apple. По его словам, это должно помочь решить вопрос дискриминации российских пользователей.

«Обязательная возможность установки российских приложений — это фундаментальная норма. Она говорит компаниям и разработчикам программного обеспечения из-за рубежа, что если они хотят работать, продавать свои услуги, развиваться в РФ, то признак дискриминации по географической принадлежности не должен существовать на нашей территории», — заявил депутат.

Шейкин в свою очередь подчеркивал, что вышеупомянутый законопроект направлен на защиту прав граждан России.

«Производители или продавцы будут обязаны обеспечить установку на смартфонах отечественного магазина приложений», — указал он.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Может ли Apple заблокировать iPhone в России

После начала спецоперации Apple прекратила поставки своей продукции в Россию, а также полностью перестала проводить финансовые операции. В апреле 2022 года премьер-министр России Михаил Мишустин сообщил, что сервисы Google Play и App Store могут ограничить доступ к скачиванию приложений в стране, поэтому IT-специалистам следует начать работу по созданию отечественной замены зарубежных маркетплейсов.

В марте 2024 года заместитель председателя комитета Государственной думы по информационной политике, технологиям и связи Антон Горелкин в интервью YouTube-каналу «Телега Реалити» рассказал, что Apple и Google могут лишить россиян возможности использовать смартфоны под управлением Android и iPhone, если подобное распоряжение поступит от властей США.

«В случае если военный конфликт перейдет на совершенно иную стадию и ставки будут повышены до предела — я говорю про то, что некоторые эксперты называют третьей мировой войной, — тогда допускаю, что Apple отключит все айфоны в России, а Google отключит непрошитые телефоны на Android», — пояснил депутат, выразив надежду, что подобного расклада событий никогда не произойдет.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Как санкции США повлияют на работу iPhone в России

12 июня гендиректор портала TelecomDaily Денис Кусков заявил, что санкции США, устанавливающие запрет на IT-услуги, касаются только российских предприятий и на работу iPhone не повлияют. По его словам, при худшем развитии событий на смартфонах откажет iCloud.

«Все-таки это не для любого частного лица, но для предприятия. Поэтому я не думаю, что iPhone перестанут работать. В худшем случае перестанет работать iCloud», — уточнил Кусков.

Эксперт добавил, что в России существует множество аналогов американских сервисов, которые ушли из страны. Поэтому пользователи отечественных ресурсов точно могут не переживать из-за санкций, считает Кусков.

Читайте также:

Apple и Google отключат свои смартфоны в России? Что известно, как быть

Мессенджер ICQ завершил работу: что случилось, почему ушла эпоха

«Сбер» бьет тревогу: чем опасны новые приложения в App Store