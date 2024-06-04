Сотрудники OpenAI попросили защиты из-за слов о рисках технологии ИИ Bloomberg: сотрудники OpenAI призвали к радикальным изменениям в индустрии ИИ

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Действующие и бывшие сотрудники организаций OpenAI и Google DeepMind призвали защитить их от возможной негативной реакции за слова о рисках технологии искусственного интеллекта (ИИ), передает Bloomberg. По словам разработчиков, угрозы в этой сфере могут привести к исчезновению человечества.

Эти риски варьируются от дальнейшего углубления существующего неравенства до манипуляций и дезинформации, до потери контроля над автономными системами ИИ, — отметили сотрудники.

Официальное заявление подписали 16 человек, восемь из которых до этого работали в OpenAI и Google DeepMind. Они призвали установить эффективный государственный надзор за разработчиками искусственного интеллекта.

Ранее председатель Государственной думы России Вячеслав Володин подчеркнул, что разработку и использование технологий ИИ в гражданской сфере необходимо контролировать и регулировать. От этого во многом зависит безопасность государств — членов ОДКБ, констатировал он.

До этого сообщалось, что разработавшая ChatGPT американская компания OpenAI приступила к обучению усовершенствованной модели искусственного интеллекта, которая придет на смену системе GPT-4, лежащей в основе ее чат-бота. Кроме того, будет создан комитет для консультаций совета директоров по вопросам безопасности проектов организации.