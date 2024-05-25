«Съедают аккумулятор»: названы самые ненужные приложения для смартфона IT-эксперт Геллер: самыми ненужными приложениями являются лишние браузеры и игры

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Самыми вредными и ненужными приложениями на смартфоне являются игры, браузеры и видео-, аудиопроигрыватели, рассказал NEWS.ru IT-эксперт Артем Геллер. По его словам, эти программы «съедают» аккумулятор гаджета.

Самым ненужным, вредным приложением в смартфоне, съедающим заряд аккумулятора, перегружающим процессор, может оказаться любая программа. Обычно это игры, лишние видео-, аудиопроигрыватели, просмотр фильмов. Все, что перегревает наш телефон. Лучше удалить лишние браузеры, так как одного, самого популярного, вполне хватит, — отметил собеседник.

Кроме того, предупредил Геллер, лучше удалить «сырые» приложения, то есть недоработанные. Их недоделанный код может отрицательно влиять на скорость работы смартфона, замедлять ее, объяснил эксперт. Также можно попрощаться с мессенджерами, которые редко используются.

Оптимально раз в полгода проверять, какими программами юзер пользуется, а какими нет, и удалить последние, — резюмировал Геллер.

Ранее IT-эксперт Павел Мясоедов выразил мнение, что мессенджер ICQ превратился в рудимент с развитием социальных сетей и альтернативных программ. Он подчеркнул, что такого рода продукты «обычно хоронят раньше». По его словам, программу можно было развивать дальше и дотянуть до массового распространения, но другие мессенджеры задвинули ICQ.