Продюсер рассказал, заменят ли нейросети ведущих на радио и ТВ Продюсер Емельянов: у ИИ нет души, он не заменит людей

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

У искусственного интеллекта нет души, которая делает творчество более ценным, заявил генеральный директор холдинга «Европейская медиагруппа» Роман Емельянов, отвечая на вопрос корреспондента NEWS.ru, смогут ли нейросети заменить живых ведущих на радио и ТВ. По его мнению, «ламповые вещи» с годами будут набирать популярность и станут элитарными.

Простые, ламповые, хорошие вещи будут с годами набирать популярность и, более того, становиться элитарными, как сейчас вернулся к нам винил. <...> Мне кажется, что творчество тем и ценно, что оно содержит душу. У искусственного интеллекта души нет, — сказал продюсер на презентации юбилейного сезона «ArtMasters. Новое поколение в искусстве 5.0».

Ранее президент компании «Крибрум», член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Игорь Ашманов заявил, что внедрение искусственного интеллекта несет определенные риски, порождая в мире новый вид власти — цифровую. По его мнению, миру необходима цифровизация, но она требует ограничений. При этом, по мнению эксперта, ограниченная цифровизация нужна и полезна. Она будет работать во благо с учетом социальных рисков.