Аналитик раскрыл способы, как сберечь смартфон в жару Аналитик Муртазин: не стоит оставлять смартфон под открытым солнцем

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

При наступлении жары не стоит оставлять смартфон под открытым солнцем, чтобы не допустить перегрева устройства, заявил в беседе с «360» ведущий аналитик Эльдар Муртазин. По его словам, важно не забывать гаджет на торпеде машины, так как может произойти разгерметизация устройства.

При нагреве растечется клей. Современные девайсы работают спокойно в условиях жаркого лета, просто не нужно держать их под солнечными лучами, — предупредил аналитик.

Он также обратил внимание на то, что при перегреве гаджет сначала будет самостоятельно отключать часть функций, а после просто выключится.

Ученые ранее выявили, что татуировки, которые находятся на запястьях, могут создавать помехи в работе умных часов. По их данным, пигмент на коже не позволяет гаджету собрать корректные данные при помощи технологии фотолетизмографии.

Исследование доктора Вероники Конок из Университета Этвеша Лоранда в Будапеште ранее показало, что использование мобильных устройств для успокоения капризных детей может привести к усилению истерики. По данным ученого, такой вид родительского вмешательства не будет эффективным в долгосрочной перспективе.