Злоумышленники распространяют под видом сериалов Netflix вредоносное ПО

https://static.news.ru/photo/b0cb2796-cb5e-11ea-a341-fa163e074e61_660.jpg Фото: Jaap Arriens/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

С января 2019 года по апрель 2020 года «Лаборатория Касперского» обнаружила более 22 тысяч попыток заражения устройств вредоносным ПО, в названии которого упоминался стриминговый сервис Netflix.

Злоумышленники добавляют названия популярных шоу в рекламные и вредоносные программы, а также используют их для проведения фишинговых атак, — говорится в сообщении антивирусной компании.

Так, уточняется, что злоумышленники в качестве «приманки» чаще всего использовали сериалы «Очень странные дела», «Половое созревание», «Ведьмак», «Оранжевый — хит сезона».

В числе обнаруженных вредоносных файлов были троянцы с функционалом, который позволяет удалять или блокировать данные на устройстве, а также программы-шпионы, крадущие фотографии пользователей и пароли от онлайн-банков.

Кроме того, «Лаборатория» обнаружила вирусы, копирующие популярные в России онлайн-кинотеатры и сервисы «Кинопоиск HD», Okko, IVI.

Как ранее писал NEWS.ru, специализирующаяся на кибербезопасности компания «Лаборатория Касперского» зафиксировала атаки на 19% компьютеров и иных электронных устройств в медучреждениях всего мира в 2019 году.