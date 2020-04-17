Злоумышленники эксплуатируют названия сервисов для онлайн-конференций

https://static.news.ru/photo/d4ea6f44-a4f7-11e9-ad9b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press

Злоумышленники используют названия популярных сервисов для онлайн-конференций для распространения файлов с нежелательными приложениями и вредоносным кодом. В списке из 1300 файлов оказались такие платформы, как Zoom, Webex и Slack.

Злоумышленники эксплуатируют их популярность для совершения атак на корпоративных пользователей, рассказали в «Лаборатории Касперского». Специалисты выяснили, что таким образом распространялось 200 видов угроз, в основном приложения DealPly и DownloadSponsor, которые показывают рекламу или загружают рекламные модули.

Софт может собирать конфиденциальную информацию о человеке без его согласия и передавать на сервера третьих лиц: от предпочтений пользователя до истории поиска и геолокация. Помимо рекламного По злоумышленники также распространяют файлы с расширением .lnk (ярлыков к приложениям), которые в большинстве своём эксплойтами (зловредами, которые используют уязвимости в различных программах).

Эксперт по безопасности «Лаборатории Касперского» Денис Паринов считае, что количество вредоносных файлов, которые эксплуатируют названия таких сервисов, в ближайшем будущем будет расти, поэтому пользователям и сотрудникам организаций стоит быть предельно внимательными.

Ранее NEWS.ru рассказал, почему сервис видеоконференций Zoom оказался кораблём с пробоинами