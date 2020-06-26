Замглавы Минкомсвязи поручился за портал госуслуг при голосовании

https://static.news.ru/photo/e4aabf38-b7bb-11ea-8639-fa163e074e61_660.jpg Олег Качанов Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Портал госуслуг сможет выдержать нагрузки, если в будущем дистанционное голосование будет доступно для всех российских избирателей, заявил замглавы Минкомсвязи Олег Качанов. Он уточнил, что возможность проголосовать таким образом может появиться более чем у 100 миллионов человек.

Если говорить о дистанционном голосовании, то да, портал готов обслужить такое количество избирателей. Производительности и мощности портала хватит, над средствами обеспечения информационной безопасности мы также будем думать и их совершенствовать, — цитирует ТАСС Качанова.

Он добавил, что после объявления президента о единовременных выплатах на детей от 3 до 16 лет число пользователей портала госуслуг возросло с 97 млн до 117 млн человек.

Как писал NEWS.ru, систему дистанционного электронного голосования в российской столице сделали более мощной. По словам мэра Москвы Сергея Собянина, был учтён опыт использования системы на прошлых выборах, что позволило улучшить её. Он отметил, что присоединение Нижегородской области к электронному голосованию создало дополнительные технические сложности наряду с появлением возможности записи на голосование через федеральный портал «Госуслуги».

Предложение изменить Конституцию РФ президент Владимир Путин высказал 15 января во время оглашения послания Федеральному собранию. Общероссийское голосование по этому вопросу было назначено на 22 апреля, но из-за сложной эпидемиологической обстановки в стране на фоне пандемии коронавируса его перенесли. Позже Путин объявил, что голосование пройдёт 1 июля.