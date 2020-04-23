Wi-Fi получит крупнейшее обновление за последние 20 лет

https://static.news.ru/photo/6e6e04e0-8626-11ea-80e1-fa163e074e61_660.jpg Фото: Valentin Wolf/imageBROKER.com/Global Look Press

Федеральная комиссия по связи США проголосовала за открытие нелицензионного использования диапазона частот 6 ГГц. Домашние роутеры смогут использовать их наравне с частотами 2,4 и 5 ГГц и обеспечить более быстрые и надёжные соединения с устройствами следующего поколения.

Это самое монументальное решение в отношении спектра Wi-Fi за всю его историю за последние 20 лет, — считает директор по маркетингу в Wi-Fi Alliance Кевин Робинсон.

Девайсы должны получить поддержку Wi-Fi 6 к концу 2020 года.

Следующее поколение технологии будет на 40% быстрее по сравнению с предшественником. Wi-Fi 6 также поддерживает OFDMA — множественный доступ, который позволяет соответствующим роутерам синхронно транслировать данные нескольким клиентам — и выделение каналов шириной до 160 МГц.

В феврале NEWS.ru рассказал, что Минкомсвязь намерена сертифицировать в России устройства с поддержкой стандарта Wi-Fi 6.