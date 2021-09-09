Во «ВКонтакте» появится портрет поколения, сделанный нейросетью

«ВКонтакте» и онлайн-медиа BURO совместно создадут портрет современного поколения, который будет сделан с помощью нейросети. Об этом сообщает пресс-служба соцсети.

Мы отвечаем за техническую сторону проекта и продумали все шаги для создания образа: на первом этапе опознаём лицо пользователя на фото, и если находим его, отправляем изображение в нейросеть для морфинга. Мы выбрали именно этот эффект, так как хотели визуально обыграть идею сбора единого образа поколения, — отметил продакт-менеджер отдела прикладных исследований ИИ «ВКонтакте» Иван Самсонов.

При этом сам проект отразит в себе не только внешние черты поколения, но и его идеи. Так, в нём собрано облако тегов, то есть определённых слов и фраз, которые лучше всего характеризуют современных людей. Это такие слова и фразы, как «принятие», «любовь к себе», «ментальное здоровье» и другие.

Чтобы участвовать в создании общего портрета, необходимо загрузить свою фотографию на странице проекта, после чего её сразу же обработает нейросеть.

Ранее социальная сеть «ВКонтакте» запустила новый сервис «VK Почта» для обмена письмами. Отмечается, что пользователи легко смогут настроить его под себя.