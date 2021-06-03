Новые виды сообщений появились во «ВКонтакте»

https://static.news.ru/photo/449d7a28-c46a-11eb-9b55-96000091f725_660.jpg Фото: Thiago Prudencio/Keystone Press Agency/Global Look Press

Администрация соцсети «ВКонтакте» сообщила о появлении двух новых видов сообщений в мобильном приложении — исчезающих и тихих. Они помогут держать переписку «в чистоте» и бережнее общаться с близкими.

Исчезающие сообщения пропадают спустя некоторое время, благодаря им можно меньше переживать о том, как тебя воспримут: с лёгкой душой делиться забавными снимками или предлагать новые темы в больших чатах. Пользователь сам определяет, когда послание пропадёт, есть варианты от 15 секунд до 24 часов. В чате останется только пометка «Сообщение исчезло».

Тихие сообщения приходят без звука: пользователи могут не бояться разбудить собеседника или отвлечь от важных дел. Забота о собеседнике не будет лишней и днём, тихое сообщение может дать понять, что вопрос не срочный и к нему можно вернуться в удобное время.

Мессенджер «ВКонтакте» — это 15 млрд сообщений ежедневно. С их помощью люди общаются со своими друзьями из разных уголков страны, обсуждают рабочие вопросы, обмениваются материалами для учёбы, шутят и веселятся. За последний год мы запустили сразу несколько новых функций: сейчас можно прикреплять файлы объёмом до 2 Гбайт, синхронизировать контакты из телефонной книги, распознавать голосовые сообщения. Теперь мы добавили тихие и исчезающие сообщения, чтобы содержать важные чаты в порядке и комфортно общаться в любой ситуации стало ещё легче, — прокомментировал нововведение технический директор соцсети Александр Тоболь.

В августе 2020 года «ВКонтакте» добавила добавила в сервис «Клипы» AR-фоны с технологией 360 градусов. Эта функция позволяет авторам видео переноситься в виртуальное пространство, которое изменяется вместе с передвижением камеры.