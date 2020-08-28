Во «Вконтакте» появились AR-фоны с технологией 360 градусов

https://static.news.ru/photo/bee8153e-e91b-11ea-99db-fa163e074e61_660.jpg Фото: Наталья Селиверстова/РИА Новости

Соцсеть «ВКонтакте» добавила в сервис «Клипы» AR-фоны с технологией 360 градусов.

По данным пресс-службы компании, новая функция позволит авторам видео переноситься в виртуальное пространство, которое будет изменяться вместе с передвижением камеры.

Подобной возможности нет ни в одном другом сервисе для создания и просмотра коротких вертикальных видео — это способ выделить свои клипы на фоне остальных и привлечь внимание аудитории, — говорится в сообщении.

Сейчас пользователям доступны фотопейзажи (джунгли, пляжи и поверхность Луны) и необычные места, такие как баня, тренажёрный зал или барабан стиральной машины. Также можно виртуально переместиться в Лондон, Нью-Йорк, Сидней или к египетским пирамидам, Великой Китайской стене и Красной площади.

Как отметил технический директор соцсети Александр Тоболь, эта технология является собственной разработкой команды «ВКонтакте». Она базируется на алгоритмах глубокого обучения для сегментации пользователя в режиме реального времени и алгоритмах визуализации сферических панорам.

Эффект присутствия достигается благодаря акселерометру, который встроен в телефоны, — он реагирует на движение камеры и позволяет соответствующим образом менять изображение в кадре, — рассказал он.

Тоболь добавил, что в будущем технологию могут внедрить для видеозвонков и историй.

Ранее NEWS.ru писал, что «ВКонтакте» предоставила пользователям возможность искать работу. Это можно сделать как в браузерной версии, так и в мобильном приложении.