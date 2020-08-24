Во «ВКонтакте» появилась возможность искать работу

Социальная сеть «ВКонтакте» предоставила пользователям возможность искать работу. Это можно сделать как в браузерной версии, так и в мобильном приложении.
Новый раздел создан совместно с сервисом Worki,
Новый раздел «Работа» запущен на базе платформы VK Mini Apps в виде отдельного мини-приложения. Оно позволяет соискателям публиковать резюме и откликаться на вакансии, они сортируются индивидуально для каждого пользователя.
В браузерной версии «ВКонтакте» раздел доступен в меню, а в мобильном приложении — во вкладке «Сервисы».
При этом лента вакансий формируется на основе открытой информации из профиля пользователя и его геолокации, а в общей сложности для формирования рекомендаций алгоритмы учитывают больше двухсот параметров.
Подбирать вакансии также можно с помощью фильтров — уровня зарплаты, предпочитаемых профессий, расстояния до места работы и других. А система подсказок поможет заполнить анкету и воспользоваться сервисом.
Когда соискатель откликается на позицию, для него и работодателя создаётся индивидуальный диалог в сообщениях «ВКонтакте». Там можно задать дополнительные вопросы или договориться о дне собеседования.
Ранее NEWS.ru писал, что каждый шестой владелец бизнеса обращает внимание на знаки зодиака при найме специалистов. При этом при найме соискателя на руководящую позицию знак зодиака учитывают 75% работодателей.
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