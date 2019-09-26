https://static.news.ru/photo/8e16dcde-e06a-11e9-8bee-fa163e074e61_660.jpg Фото: Paul Zinken/dpa/Global Look Press

Роскачество сообщило, что мошенники используют механизм перевыпуска сим-карт для воровства денег россиян.

Преступники покупают на чёрном рынке данные о человеке и заказывают дубликат карты в салоне связи, используя надуманные предлоги. После этого они начинают получать СМС-сообщения от банков с кодами подтверждения, что позволяет им пользоваться счетами жертвы.

Менеджер по развитию Group-IB Brand Protection в Сингапуре Илья Рожнов рекомендует обратиться к оператору связи заранее и запретить выпуск дубликата карты без доверенности, сообщается на сайте системы мониторинга.

Заказать выдачу можно будет только в одном, заранее установленном отделении сотового оператора и только лично вам в руки, — подчеркнул он.

Руководитель направления Solar appScreener компании «Ростелком-Солар» Даниил Чернов посоветовал перейти с СМС-сообщений банков на Push-уведомления. Кроме того, можно завести отдельную симку, предназначенную только для финансовых операций.

Представители «Сбербанка» сказали, что необходимо проявлять бдительность и осторожность. При подозрении на мошеннические действия следует передать информацию банку.

Ранее News.ru писал, что мошенники, представлявшиеся сотрудниками различных банков, обманом убедили жительницу Москвы Марию отправить им свои интимные фотографии. Она была уверена, что таким образом может подтвердить личность в кредитной организации.