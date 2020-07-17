«ВКонтакте» тестирует распознавание неприличных жестов в «Клипах»

«ВКонтакте» начала обучать алгоритмы распознавать неприличные жесты в сервисе коротких видео «Клипы». Тестирование проходит в рамках эксперимента.
Как предполагает команда платформы, такое решение сделает просмотр роликов более комфортным для зрителей, а также поможет не сталкиваться с негативом. Разработчики рассчитывают, что система сможет замечать в роликах грубые жесты (например, средний палец) и затем размывать их или закрывать чёрным прямоугольником.
Новая функция основана на технологии распознавания жестов, благодаря которой управлять съёмкой клипов можно движением рук.
«ВКонтакте» запустила «Клипы» в начале июня. За первый месяц работы сервис собрал 3 млрд просмотров
Ранее соцсеть объявила о запуске платформы для монетизации в сообществах. Разработка получила название VK Donut, и она позволит авторам заработать на своём контенте, писал NEWS.ru.
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