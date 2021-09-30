«ВКонтакте» отпразднует 15-летие онлайн-вечеринкой

Социальная сеть «ВКонтакте» приглашает пользователей на онлайн-вечеринку в честь своего 15-го дня рождения. На празднике разыграют призы от партнёров на 1,5 млрд рублей. Об этом сообщает «ВКонтакте» в пресс-релизе.

Вечеринка пройдёт в сервисе «VK Чекбэк», пользователи будут находиться за виртуальным праздничным столом, смогут выбрать «блюдо» и получить подарок. Розыгрыш будет ежедневным с 30 сентября по 17 октября, победителей назовут 10 и 17 октября.

В призах ноутбуки MacBook Pro, телевизоры Samsung, смартфоны iPhone 12 и Samsung Galaxy, электросамокаты Xiaomi, умные часы Apple Watch. Кроме того, подарки от партнёров: билеты в театры, на выставки и концерты, скидки на книги, онлайн-образование и еду. Бонусы подготовил и сервис VK Pay.

Среди более чем сотни партнёров такие компании, как «Маруся», Skillbox, Ozon Express, SOKOLOV, Kari, «Пятёрочка», Amediateka, TNT Premier, IVI.

В проекте участвует благотворительный фонд «Линия жизни» — пожертвование ему увеличит шанс на выигрыш призов. «Линия жизни» направит деньги на помощь тяжело больным детям и подросткам.

Ранее сообщалось, что работа «ВКонтакте» ускорилась в два раза после того, как соцсеть переехала на новый сетевой протокол. Теперь контент на мобильной версии приложения будет загружаться быстрее даже при слабом интернет-соединении.