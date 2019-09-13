https://static.news.ru/photo/fb58c856-d60c-11e9-9703-fa163e074e61_660.jpg Фото: mipt.ru

«ВКонтакте» объявила об открытии научной лаборатории в МФТИ. В ней студенты и сотрудники займутся изучением и развитием технологии искусственного интеллекта (ИИ) и машинного обучения.

Разумеется, нам, как техническому вузу, очень интересно сотрудничество с «ВКонтакте». В лаборатории наши студенты смогут решить уникальные задачи и получить новые знания в области чистой и прикладной математики. Уверен, что результатом работы станут заметные в научной среде проекты, — заявил директор Физтех-школы прикладной математики и информатики МФТИ Андрей Райгородский.

Научные исследования будут проводиться по четырём направлениям: понимание и генерация естественного языка, компьютерное зрение, мультимодальные нейронные сети и рекомендательные системы. Кураторами лаборатории выступят разработчики соцсети.

Вместе с ними студенты МФТИ смогут написать исследовательские работы, создать экспериментальные продукты и решить задачи, которыми сейчас занимается Команда «ВКонтакте». Лаборантам обещано ежемесячное денежное вознаграждение. Чтобы попасть в лабораторию, студентам предстоит пройти конкурсный отбор.

По словам директора по продукту «ВКонтакте» Ивана Козлова, лаборатория в МФТИ — это развитие всего IT-направления в России. Она также много значит и для самой соцсети, поскольку исследования и разработки студентов могут стать основой для будущих нововведений.

Проект возглавит руководитель Команды прикладных исследований «ВКонтакте» Павел Калайдин. Он работает в компании с 2015 года и отвечал за разработку ленты новостей, её алгоритмов ранжирования, определение тематики публикаций и внедрение моделей машинного обучения в модерацию контента. Команда Калайдина также создала нейросеть, генерирующую новостные заголовки.

Ранее News.ru рассказал, что «ВКонтакте» запустила приложения для знакомств Lovina. Главная особенность сервиса заключается в возможности пользователей узнать друг друга с помощью видеозвонков и видеоисторий.