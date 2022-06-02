В Жуковском показали самолет, помещающийся в гараже

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На технологическом форуме «День резидента» в технопарке ЦАГИ в Жуковском продемонстрировали самолёт, который поместится в обычном гараже, передаёт РИАМО. Самолёт «Сигма-7», совместный проект технопарка, ЦАГИ и компании НИК, выставили для демонстрации на лужайке перед зданием технопарка.

По словам руководителя проекта Сергея Катюхи, отечественные композитные материалы для него начали производить в 2016 году.

Самолёт имеет два места, экипаж расположен «бок о бок». «Сигма-7» позиционируется как «домашний» или транспорт выходного дня. Если сложить крыло, он поместится даже в гараж. Крыло поворачивается вдоль оси и складывается по длине фюзеляжа.

Помимо этого, мощная механизация позволяет использовать «Сигму-7» на очень коротких взлётно-посадочных полосах. Взлететь он может и с обычного поля.

28 мая помощник президента РФ Игорь Левитин заявил о возможности создания в России нового сверхзвукового самолета. Он уточнил, что у отечественных инженеров есть опыт сооружения подобных лайнеров (речь идет о Ту-144). В феврале этого года премьер-министр Михаил Мишустин сообщил, что перед страной стоит задача по созданию сверхзвукового гражданского самолёта, который позволит сократить время перелёта на больших дистанциях.