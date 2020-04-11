В Верховном суде отказались от полного перехода правосудия в онлайн

https://static.news.ru/photo/9c55fe58-7bf4-11ea-928a-fa163e074e61_660.jpg Виктор Момотов Фото: vsrf.ru

Председатель Совета судей России и судья Верховного суда Виктор Момотов рассказал о правосудии во время пандемии коронавируса. По его словам, онлайн не заменит традиционные заседания навсегда.

Он отметил, что «никакой робот» не сможет заменить живую коммуникацию, передаёт «Интерфакс».

Когда судья принимает решение, он руководствуется сердцем и законом, и в этом смысле коммуникация играет важное значение, мы это никогда не исключим, — подчеркнул он.

Судья добавил, что система видеосвязи существует в Верховном суде уже 20 лет. При этом аспекты, возникшие сейчас, необходимо закрепить нормативно.

Я думаю, что мы найдём разумный баланс между онлайн-правосудием и традиционными системами правосудия, которые будут служить ещё долгие-долгие годы, — заключил он.

Ранее, как писал NEWS.ru, исковое заявление, оспаривающее запрет Смольного на посещение городских парков и проведение массовых мероприятий, поступило в Санкт-Петербургский городской суд. Его автором является житель города и координатор молодёжного демократического движения «Весна» Богдан Литвин. Он просит признать частично недействующим со дня принятия постановление местных властей о мерах по противодействию распространения коронавируса.