https://static.news.ru/photo/2f5afa62-4727-11ea-990d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Старший управляющий директор центра исследования данных Сбербанка России Максим Еременко уверен, что в ближайшем будущем возможно применение искусственного интеллекта (ИИ) в принятии важных кадровых решений.

По его словам, технологии «придут к этому» в течение нескольких лет. Новыми задачами ИИ станет принятие социально значимых решений.

Всё больше и больше фактор автоматизации за счёт ИИ будет влиять на кадровые и сложные управленческие решения, — сообщил Еременко корреспонденту NEWS.ru.

Он отметил, что пока ни одной компании в мире не удалось этого добиться. Еременко выразил уверенность, что увидеть первые точки автоматизации таких решений можно будет через пять, максимум десять лет.

Правда, мнения разделяются. Некоторые скептики говорят, что это не наступит никогда, — поделился он.

Ранее NEWS.ru писал о том, что большинство опрошенных граждан РФ положительно отнеслись к внедрению искусственного интеллекта (ИИ) в различных сферах. Однако россияне не всегда понимают суть технологии. Исследование провёл Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ).