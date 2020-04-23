В Ростехе создали программное обеспечение для обучения ИИ самолётов

https://static.news.ru/photo/4ceb1cda-8541-11ea-92e3-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Специалисты конструкторского бюро промышленной автоматики (входит в КРЭТ госкорпорации «Ростех») создали программное обеспечение под названием Schematic, позволяющее обучать бортовой интеллект самолётов.

По словам разработчиков, ПО может имитировать практически все условия реального полёта и в соответствии с ними настраивать ИИ лайнеров. С его помощь можно изучить поведение управляемого автопилотом самолёта в различных ситуациях и оценить степень влияния тех или иных условий.

Schematic позволяет быстро менять и варьировать полётные ситуации, что заметно ускоряет процесс внесения изменений и документирования по результатам испытаний, сообщае т ТАСС.

Ранее NEWS.ru писал, что российский самолёт едва не разбился на Гоа. Из-за внезапного сбоя автопилота лайнер стал неожиданно задирать нос, а угол тангажа резко увеличивался. Пилотам удалось стабилизировать полёт в последний момент.