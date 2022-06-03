В России разработали суперкомпьютер, способный создавать копии человека

Фото: Артём Соболев/NEWS.ru

В МГТУ им. Н.Э. Баумана разработали суперкомпьютер «Тераграф», способный создавать цифровые копии человеческого организма или города, сообщает «Газета.Ru». Процессоры устройства работают на отечественной микроархитектуре «Леонард Эйлер». По словам генерального конструктора проекта Алексея Попова, суперкомпьютер в перспективе поможет проводить на цифровых двойниках людей медицинские эксперименты.

Представьте, что у вас на компьютере отображаются разные параметры человеческого организма. В программе можно проследить влияние разных препаратов на них, не подвергая опасности пациента. Подобрав оптимальное решение в программе, лечение можно применить к человеку, — объяснил он.

Такие возможности доступны «Тераграфу» через работу с так называемыми графами — это совокупность объектов и связи между ними.

Накануне власти Тайваня приняли решение запретить экспорт в Россию и Белоруссию чипов с тактовой частотой более 25 МГц, а также литографического оборудования, которое используется для производства данных микросхем. Также введено ограничение по конструктивному исполнению изделий: экспортируемые в РФ и Белоруссию микросхемы должны иметь не более 144 контактов.

По словам замминистра промышленности и торговли Василия Шпака, этот запрет не является трагичным. Он действовал с 24 февраля, просто сейчас стал официальным.