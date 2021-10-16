В России разработали ружьё для борьбы с беспилотниками

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В России создано ружьё, способное глушить каналы управления беспилотными летательными аппаратами. Разработка была представлена на Международной выставке оружия и товаров для охоты ORELEXPO-2021, передаёт ТАСС.

Ружьё создано специалистами петербургской компании «Лаборатория ППШ». Оно получило название ЛПД-801. По весу оно соответствует автомату Калашникова (3,5 кг), а внешне напоминает карабин — антенна выполнена в виде ствола, роль магазина выполняет сменная батарея.

По словам разработчиков, дальность действия ружья составляет полтора километра. Применяться оно может как для решения государственных задач, так и для защиты частной собственности.

Разработкой заинтересовались за рубежом. Партию ЛПД-801 приобрели Объединённые Арабские Эмираты, отметили в компании.

Ранее сообщалось, что в России создали всепогодный беспилотник-спасатель, способный взлетать с поверхности воды. Летательный аппарат, получивший название Seadrone, уже прошёл успешные испытания в Карском море.