В Роскачестве предупредили об угрозе от блокировщиков интернет-рекламы

https://static.news.ru/photo/4dbd43f2-e844-11ea-914d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Блокировщики интернет-рекламы, которые избавляют пользователей от обилия назойливых и чаще всего нежелательных объявлений, могут оказаться скрытыми диверсантами. Об этом предупредили в Роскачестве.

Вредоносные программы пытаются скрыться среди полезных приложений. Однако в реальности могут, наоборот, интегрировать рекламу в браузеры, сделать из юзера невольного майнера криптовалют либо украсть конфиденциальные данные.

С годами количество пользователей блокировщиков рекламы только увеличивается. Таким образом, растёт и аудитория потенциальных жертв мошенников, которые хотят выдать свой вредонос за полезную утилиту, отметили специалисты Центра цифровой экспертизы Роскачества.

Там призвали соблюдать правила безопасности при поиске и загрузке блокировщиков рекламы.

В частности, рекомендуется внимательно смотреть на название приложения или расширения и не скачивать всё подряд. Дело в том, что злоумышленники повышают позиции своих приложений в поиске, используя популярные ключевые слова — adblock, adguard, ublock и другие. Перепутать несложно. Верный вариант избежать ошибки — перейти на официальный сайт разработчика и в разделе файлов найти ссылку на приложение.

При этом важно удостовериться, что в магазине расширений для браузера или в базе приложений для мобильного устройства указан именно официальный сайт. Это можно выяснить, сличив адрес указанного ресурса с полученными результатами в поисковике. При малейших сомнениях от скачивания лучше воздержаться.

Многое о приложении говорят рейтинг и количество скачиваний. Насторожить должно большое количество отзывов при небольшом количестве скачиваний, и наоборот. На отклики и оценки юзеров также стоит обратить внимание, хотя они не всегда бывают информативны.

Кроме этого, в Роскачестве напомнили и ещё об одном важном правиле на все случаи жизни: всегда оставлять включённым антивирус при интернет-сёрфинге — как на компьютере, так и на телефоне. При этом антивирусную программу нужно регулярно обновлять.

По данным Deloitte, на конец 2019 года рекламу в Интернете блокировали 44% россиян. При этом 26% использовали блокировщики на всех устройствах сразу.

Ранее IT-эксперт назвал тормозящие работу смартфона приложения. Как писал NEWS.ru, ускорить работу устройства можно изменением системных настроек, а также удалением или заменой на аналоги ресурсоёмких приложений.