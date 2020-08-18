IT-эксперт назвал тормозящие работу смартфона приложения

https://static.news.ru/photo/4e100ba6-e1cc-11ea-b99c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Ускорить работу гаджета поможет удаление лишних виджетов со стартового экрана устройства и «снос» некоторых тяжёлых приложений, рассказал эксперт платформы НАФИ «Цифровой гражданин» Владимир Гриценко.

Эксперт уточнил, что медленно работают, как правило, старые устройства, причём на любой ОС, и современные бюджетные гаджеты на облегчённой операционной системе Android Go, передаёт «Прайм».

Попытаться ускорить работу таких устройств можно изменением системных настроек, а также удалением или заменой на аналоги ресурсоёмких приложений.

В первую очередь стоит обратить внимание на действительно тяжёлые приложения, такие как Facebook и YouTube. К примеру, на Android существуют облегчённые версии приложений — например, Facebook lite, Google Maps Go. Можно пользоваться лёгкой мобильной версией сайта или сервиса в веб-браузере и совсем отказаться от отдельного приложения, если оно тормозит, — сказал Гриценко.

Также для ускорения работы смартфона можно отключить графические эффекты и анимацию и удостовериться, что на устройстве есть не менее гигабайта свободного пространства в хранилище.

Следует изучить, работают ли какие-то программы в фоне: на iPhone это можно проверить в разделе «Батарея», а отключить — в пункте «Обновление контента» в основных настройках. На Android придётся поэкспериментировать с диспетчером приложений или активировать «Режим разработчика», где можно ограничить в том числе работу фоновых программ, — добавил эксперт.

При этом обновление ОС — не панацея, а в некоторых случаях это может и ухудшить производительность смартфона. Гриценко отметил, что выпущенные в последние 3–4 года гаджеты уже практически не тормозят, поэтому если такой старый аппарат работает плохо, лучше купить новый и не в сверхбюджетной категории.

Как писал NEWS.ru ранее, партнёр и директор компании «Интеллектуальный резерв» Павел Мясоедов заявил, что MMI-коды, которые ещё называют «секретными», помогают пользователю смартфона «общаться» с сервисным приложением его оператора.