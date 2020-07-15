В Роскачестве посоветовали регулярно обновлять софт на всех устройствах

https://static.news.ru/photo/a6167036-c694-11ea-8cd4-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Роскачество рекомендовало гражданам регулярно обновлять программное обеспечение электронных устройств. Это необходимо, чтобы не понести финансовые потери и не потерять конфиденциальную информацию.

В Центре цифровой экспертизы, входящем в структуру организации, отметили, что производители постоянно развивают свой продукт — как в части функциональности, так и в сфере безопасности. Именно поэтому отказ от обновления системы или запоздалость такого действия делают гаджеты более уязвимыми.

В зависимости от того, какой именно вирус подцепит не обновлённая вовремя система, вы можете лишиться либо денежных средств, либо дорогих сердцу персональных данных, — сказано в сообщении Роскачества.

Эксперты также напомнили, что в современном доме компьютер и телефон связаны в единую систему — между ними пересылаются файлы, нередко от компьютера через USB заряжают телефон, помимо этого гаджеты используют один и тот же Wi-Fi. Таким образом, защищённой внутренняя электронная система будет только в том случае, если обновлён софт на всех устройствах.

Тем, кто пользуется мобильным банкингом, специалисты посоветовали непременно установить антивирус и регулярно обновлять его. Помимо этого, важно соблюдать рекомендации против фишинговых атак.

В Роскачестве напомнили, что на телефоне о необходимости обновления, как правило, напоминают push-уведомления. Если какое-либо приложение сделало запрос на обновление, желательно не откладывать процесс в долгий ящик. В ряде случаев наличие новых версий имеет смысл проверять вручную.

Важно регулярно обновлять не только антивирусы, но и браузеры, а также продукты Adobe, медиаплееры (в особенности VLC), сторонние графические редакторы и другие наиболее часто используемые программы. Особенно актуально это для всевозможных сервисов видеоконференций — таких как Zoom и подобных.

Важно при этом помнить, что обновления можно использовать только с сайта производителя либо из официальных магазинов приложений — Play Маркет, AppStore и аналогичных сервисов от производителей девайсов.

Следует также помнить о том, что обновления требуют и различные «умные» устройства.

Необновляемые «умные» устройства, например видеокамеры или роутеры, чаще всего используются хакерами для похищения личных данных, вторжения в частную жизнь или создания ботнетов, с помощью которых потом проводятся DDoS-атаки, — рассказал руководитель Центра цифровой экспертизы Роскачества Антон Куканов.

Он добавил, что при выборе «умного» гаджета нужно обращать внимание на то, каким образом производитель поддерживает системы своих устройств и делает ли это вообще. Как правило, обновление происходит через официальное мобильное приложение.

Эксперты также назвали ненадёжным использование на смартфонах root-доступа (на iOS это называется jailbreak) — прав «суперпользователя» с возможностью делать с устройством всё что угодно. С точки зрения функциональности это действие мало в чём себя оправдывает, однако лишает пользователя возможности обновлений и резко снижает защиту перед киберпреступниками.

Ранее, как писал NEWS.ru, компания ESET, которая специализируется на информационной безопасности, обнаружила новое вредоносное программное обеспечение для Android. Оно маскируется под приложение для общения Welcome Chat и похищает данные пользователей.