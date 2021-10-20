В компании Трампа объявили о создании новой соцсети

Компания бывшего президента США Дональда Трампа Trump Media & Technology Group объявила о создании новой соцсети TRUTH Social. По задумке авторов проекта, она должна стать «соперником либеральных СМИ», сообщает РИА Новости.
Миссией Trump Media & Technology Group является создать соперника либеральному консорциуму СМИ и противостоять компаниям «больших технологий» из Силиконовой долины, которые используют свою одностороннюю силу, чтобы заставить замолчать оппозиционные голоса в Америке, — объяснили создатели соцсети.
Трамп необходимость создания новой соцсети объяснил важностью противостояния тирании «больших технологий».
Ранее NEWS.ru сообщал, что 9 января из онлайн-магазина App Store исчезло приложение Parler, которое использовали сторонники Дональда Трампа. До этого руководство Apple пригрозило удалить популярную у консерваторов соцсеть, если модераторы не заблокируют призывы к насилию на фоне беспорядков, устроенных сторонниками Трампа в Капитолии.