В компании Трампа объявили о создании новой соцсети

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Пользователи социальной сети Instagram пожаловались на проблемы в работе сервиса, следует из данных Downdetector. Ранее аналогичный сбой привёл к падению всех сервисов Facebook.

О проблемах сообщают пользователи по всему миру, но больше всего сообщений пришло из США. Юзеры жалуются на сбой в работе приложения, невозможность опубликовать пост и трудности при посещении сайта соцсети....