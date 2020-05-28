В Китае начали тестировать сеть 6G

https://static.news.ru/photo/989faa38-a0bc-11ea-9ad7-fa163e074e61_660.jpg Фото: Global Look Press

Гендиректор Xiaomi Лэй Цзюнь сообщил, что компания уже запустила предварительное тестирование сети 6G. По подсчётам специалистов, 6G сможет развивать скорость передачи данных до одного терабайта в секунду.

Развитие стандарта связи шестого поколения невозможно без развёртывания обширной сети спутникового интернета, — заявил китайскому агентству «Синьхуа» Цзюнь.

Говоря о развитии стандарта 5G, глава Xiaomi подчеркнул, что его внедрение существенно улучшит жизнь людей. В качестве примера он привёл популяризацию стриминга видео в разрешении 8К, появление видеоконференций, взрывное развитие облачного гейминга и автономного вождения. Несмотря на то, что пандемия коронавируса негативно отразилась на развитии отрасли, Xiaomi намерена и дальше производить смартфоны с поддержкой 5G. Цзюнь подчеркнул, что его компания уже не заинтересована в производстве смартфонов с поддержкой стандарта связи 4G.

Как писал NEWS.ru, «МегаФон» первым среди российских операторов запускает международный 5G‑роуминг. Партнёром компании выступила телекоммуникационная группа Orange, а первой страной, где будет доступна новая услуга, стала Румыния. Сеть 5G покрывает Бухарест, Брашов, Яссы и туристический центр Клуж-Напока. Orange Romania использует диапазон C-Band n78 (3,4–3,8 ГГц). В нём работает большинство стран, уже запустивших в коммерческую эксплуатацию сети пятого поколения. Подключение к сети будет доступно владельцам смартфонов с поддержкой 5G.