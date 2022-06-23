В Ижевске стартовал чемпионат по использованию искусственного интеллекта

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Ижевске стартовал чемпионат по использованию искусственного интеллекта в рамках проекта «Цифровой прорыв. Сезон: искусственный интеллект». Турнир начался 22 июня, его участники будут месяц решать задачи от космического стартапа в онлайн-формате.

Первый заместитель министра цифрового развития Удмуртской Республики Михаил Фоминов заявил о важности технологий для государства и привёл примеры их использования.

Интеллектуальный анализ больших данных, голосовые помощники, компьютерное зрение — все эти функции упрощают работу государства и бизнеса и жизнь простых пользователей. В последнее время искусственный интеллект всё чаще применяют в республиканских органах власти. Один из самых успешных примеров — пилотный проект внедрения умной системы для обработки обращений граждан в Удмуртии, — рассказал он.

Фото: Пресс-служба проекта «Цифровой прорыв. Сезон: искусственный интеллект»

По словам амбассадора проекта Ильи Шумилова, «Цифровой прорыв» — это уникальный конкурс для IT-специалистов и максимально дружелюбный для новичков. Сейчас он позволяет познакомиться с машинным обучением и искусственным интеллектом.

Заместитель главы МВД Игорь Зубов ранее сообщил, что в России недостаточно IT-специалистов, ощущается нехватка примерно 170 тысяч работников этой сферы. По его словам, отток программистов из страны произошел на фоне введения западных санкций.