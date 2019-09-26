https://static.news.ru/photo/28a04e84-e09d-11e9-91c3-fa163e074e61_660.jpg Фото: Uli Deck/dpa/Global Look Press

На Урале началось тестирование оборудования, которое предназначено для фильтрации интернет-трафика. Применяемая в нём технология может позволить блокировать ресурсы из реестра запрещённых Роскомнадзором сайтов и сервисов, в том числе мессенджер Telegram.

Перед компанией «Данные — центр обработки и автоматизации», которая была создана для внедрения «суверенного Рунета», поставлена задача до конца текущего года обеспечить специальными устройствами весь Уральский федеральный округ. Возглавил предприятие экс-глава Nokia в России и бывший замминистра связи Рашид Исмаилов, сообщает РБК со ссылкой на два источника, принимающих участие в пилотном проекте.

Оборудование уже установлено у операторов связи в Екатеринбурге, сейчас его монтируют в Челябинске, Тюмени, Магнитогорске и других городах. На данном этапе фильтрацию испытывают в ограниченном режиме. Помимо этого, у всех операторов предусмотрен механизм её отключения на случай некорректной работы алгоритма.

Ранее News.ru писал, что глава Роскомнадзора Александр Жаров пообещал обнародовать новый способ борьбы с Telegram и другим запрещённым контентом. По его словам, результаты работы создаваемой системы могут быть продемонстрированы в течение года.