https://static.news.ru/photo/b3244b28-c338-11e9-a293-fa163e074e61_660.jpg Дженнифер Энистон и Риз Уизерспун на съёмках «Утреннего шоу» Фото: Mike Reed/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Компания Apple определилась со временем запуска стримингового сервиса Apple TV+. Его запуск намечен на ноябрь 2019 года, а цена для подписчиков составит $9,99 в месяц.

На запуске Apple TV+ пользователям будет доступно всего пять шоу, в число которых вошли «Утреннее шоу» с Дженнифер Энистон и Риз Уизерспун, See с Джейсоном Момоа и перезагрузка «Удивительных историй» Стивена Спилберга.

К 2020 году Apple планирует увеличить годовой доход от цифровых сервисов до $50 млрд, и Apple TV+ сыграет в этом немаловажную роль. Представитель компании отказался комментировать информацию изданию Bloomberg .

Apple представила новые сервисы в рамках весенней презентации. Стриминговая платформа будет без рекламы, сможет работать как онлайн, так и офлайн и станет доступна в более чем 100 странах.

В середине июля News.ru писал, что бюджет некоторых ТВ-проектов сопоставим с полнометражным блокбастером. Так, каждый эпизод драмы See с Джейсоном Момоа в главной роли обходится создателям в $15 млн. В то же время Риз Уизерспун и Дженнифер Энистон, согласно отчёту за январь 2018 года, получают за каждый эпизод своего шоу по $1,25 млн.