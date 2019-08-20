Компания Apple определилась со временем запуска стримингового сервиса Apple TV+. Его запуск намечен на ноябрь 2019 года, а цена для подписчиков составит $9,99 в месяц.
На запуске Apple TV+ пользователям будет доступно всего пять шоу, в число которых вошли «Утреннее шоу» с Дженнифер Энистон и Риз Уизерспун, See с Джейсоном Момоа и перезагрузка «Удивительных историй» Стивена Спилберга.
К 2020 году Apple планирует увеличить годовой доход от цифровых сервисов до $50 млрд, и Apple TV+ сыграет в этом немаловажную роль. Представитель компании отказался комментировать информацию изданию
Apple представила новые сервисы в рамках весенней презентации. Стриминговая платформа будет без рекламы, сможет работать как онлайн, так и офлайн и станет доступна в более чем 100 странах.
В середине июля News.ru писал, что бюджет некоторых ТВ-проектов сопоставим с полнометражным блокбастером. Так, каждый эпизод драмы See с Джейсоном Момоа в главной роли обходится создателям в $15 млн. В то же время Риз Уизерспун и Дженнифер Энистон, согласно отчёту за январь 2018 года, получают за каждый эпизод своего шоу по $1,25 млн.