Стало известно, сколько лет понадобится на импортозамещение процессоров

На импортозамещение процессоров в России потребуется пять — семь лет, сообщил завкафедры инжиниринга промышленного оборудования НИТУ «МИСиС» и генконструктор Karfidov Lab Алексей Карфидов «Газете.Ru». Также придётся замещать простые детали вроде кронштейнов и замков, на это понадобятся месяцы, отметил он.

Системы машинного зрения, процессоры, лидары, дисплеи — эти виды изделий поставлялись с европейского и американского рынков. Чтобы импортозаместить процессоры, нужно пять — семь лет. С лидарами попроще, потому что в РФ делают свои лазеры. Такое изделие можно импортозаместить за год-полтора, — рассказал Карфидов.

Он добавил, что на замещение каких-то электромеханических блоков может потребоваться от трёх — шести месяцев до года, а на замену более сложных технических узлов — два-три года. Их ещё нужно будет испытывать, чтобы подтверждать показатели.

Ранее американский поставщик микропроцессоров Intel заявил о приостановке своей деятельности в России. Причиной названа ситуация вокруг Украины. В Intel отметили, что ведут работу «над поддержкой своих сотрудников, в том числе 1,2 тыс. работников в России».

В свою очередь гендиректор компании, специализирующейся на помощи в сложных ситуациях при исполнении госконтрактов, Евгений Ландо рассказал, что от иностранных технологий зависят как граждане РФ, так и госструктуры. И после объявления санкций остановились многие госконтракты.