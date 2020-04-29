Bloomberg: Spotify отложила запуск сервиса в России из-за пандемии

Компания Spotify в очередной раз отложила запуск музыкального сервиса в России. Причиной переноса стала пандемия COVID-19.
Из-за коронавируса компании пришлось отменить личные встречи, что, в свою очередь, усложнило проведение переговоров и подписание соглашения. При этом Spotify всё ещё планирует запуск в России в 2020 году. Сервис также должен появиться в Южной Корее.
По словам источников Bloomberg,
В марте NEWS.ru рассказал, что Spotify должен был официально запуститься в России во втором квартале 2020 года. Команда, состоящая из не более десяти человек, арендовала офис в Москве.
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