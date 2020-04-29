Bloomberg: Spotify отложила запуск сервиса в России из-за пандемии

https://static.news.ru/photo/2068b0aa-8a00-11ea-b53b-fa163e074e61_660.jpg Настасья Самбурская Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Компания Spotify в очередной раз отложила запуск музыкального сервиса в России. Причиной переноса стала пандемия COVID-19.

Из-за коронавируса компании пришлось отменить личные встречи, что, в свою очередь, усложнило проведение переговоров и подписание соглашения. При этом Spotify всё ещё планирует запуск в России в 2020 году. Сервис также должен появиться в Южной Корее.

По словам источников Bloomberg, выйти на два вышеупомянутых рынка позволил договор с Warner Music Group. Spotify также сотрудничает с Sony, а сейчас она ведёт переговоры с Universal.

В марте NEWS.ru рассказал, что Spotify должен был официально запуститься в России во втором квартале 2020 года. Команда, состоящая из не более десяти человек, арендовала офис в Москве.