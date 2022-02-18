Специалисты рассказали о появлении опасного вируса в чатах Microsoft Teams

С января этого года хакеры распространяют в рабочем мессенджере опасный вирус, который появляется в чатах под видом файла User Centric.exe. Его запуск позволяет злоумышленнику захватить контроль над компьютером, пишет Bleeping Computer.
По данным фирмы Avanan, занимающейся защитой облачной электронной почты и платформ для совместной работы, люди сильнее
Ранее специалисты по кибербезопасности назвали самые активные вредоносные программы последнего времени. «Лидером» списка стал XMRig — сервис с открытым исходным кодом для майнинга криптовалюты. На втором месте AgentTesla — усовершенствованный троян с удалённым доступом, который уже более шести лет крадёт вводимые с клавиатуры данные, скриншоты и учётные данные. Третье место занимает программа Formbook, предназначенная для компьютеров на Windows и имеющая развитые методы по обходу защит.