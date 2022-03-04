«Скоро мы узнаем о киргизских процессорах»: эксперт о замещении Intel и AMD

Оснований беспокоиться по поводу приостановки поставок процессоров от AMD и INTEL нет, поскольку у России осталось множество дружественных стран, заявил NEWS.ru председатель совета Ассоциации цифровой трансформации Юрий Мышинский. Он добавил, что скоро в РФ могут узнать о «существовании» казахстанских и киргизских процессоров.

Не стоит забывать о том, что Россия не находится в вакууме, осталось множество дружественных стран, в которые уже направляются делегации наших предпринимателей для развития перевалочного и челночного бизнеса. Все мы помним про «белорусские креветки», похоже, скоро узнаем и про казахстанские и киргизские процессоры, — заявил он.

Мышинский добавил, что Южная Корея продолжит поставку оргтехники в Россию. По его словам, Сеул, по всей видимости, станет лидирующим игроком на рынке отечественной микроэлектроники.

Эксперт также отметил, что процессорная техника за последние 5–7 лет значительно замедлила динамику роста производительности. Так, топовые ноутбуки 2015–2017 годов всё ещё остаются актуальными для всех видов офисных и дизайнерских задач, офисные же компьютеры справляются со всем функционалом и с процессорами 2012–2014 годов.

Таким образом, по мнению Мышинского, не стоит опасаться того, что нехватка процессоров остановит повседневную рабочую деятельность. Он считает, что придётся работать в более трудных условиях и формировать более сложные логистические конструкции.

Ранее американские производители IT-электроники AMD и Intel официально cообщили о приостановке поставок в Россию и Белоруссию из-за ситуации на Украине и введённых против РФ санкций. В первую очередь кoмпании заморозят поставки процессоров, микросхем и других компьютерных кoмплектующих.