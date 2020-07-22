Сервис LiveJournal создал новое приложение для смартфонов

https://static.news.ru/photo/7981afce-cc0a-11ea-9e34-fa163e074e61_660.jpg Фото: Unsplash

Сервис для ведения блогов LiveJournal («Живой журнал», «ЖЖ») разработал новое мобильное приложение для iOS и расширил набор функций приложения для Android.

Об этом сообщили в компании Rambler Group, в которую входит «ЖЖ». По её данным, интерфейс в новой версии приложения разработчики сделали более минималистичным и простым, а также добавили новые функции для пользователей сервиса. В частности, в программе появился полнотекстовый поиск, позволяющий искать записи по всему архиву «ЖЖ». По словам создателей приложения, обновление призвано сократить дистанцию между авторами и аудиторией, для чего была добавлена возможность отправки личных сообщений. Кроме того, пользователи смогут получать моментальные push-уведомления о новых записях, комментариях и реакциях читателей, а также рекомендациях к чтению от специальной системы LiveJournal, учитывающей интересы читателей.

Новый функционал приложения расширяет возможности обмена информацией между авторами и их читателями и делает работу с контентом на разных устройствах ещё более быстрой, — поделился генеральный директор Rambler&Co Максим Тадевосян.

Также специально для авторов в программе появился конструктор постов, который помог решить проблему создания длинных записей в мобильном приложении. Для этого пользователю предлагаются специальные карточки для текста, фото и видео.

Также добавлена функция автоматического сохранения черновиков постов, которая работает даже в офлайн-режиме, и возможность кросс-платформенной работы с записями. То есть теперь автор сможет начать писать текст, например, в мобильном приложении, а закончить — на компьютере, передаёт Rusbase.

При этом нам удалось сохранить традиционный паттерн чтения и соединить его с привычной навигацией, широко использующейся в социальных сетях, — рассказала руководитель платформы Наташа Арефьева.

Ранее NEWS.ru писал о том, что специалисты IT-компании IT-Rev из города Перми в России разработали приложение для соблюдения социальной дистанции. Приложение действует как радар, оно оповещает, когда владелец смартфона приближается к другим людям на расстояние менее двух метров.