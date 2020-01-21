Заместитель председателя правления Сбербанка Станислав Кузнецов рассказал о самой мощной в истории банка DDoS-атаке.
2 января 2020 года Сбербанк столкнулся с беспрецедентной DDoS-атакой, которая была в 30 раз мощнее, чем самая мощная атака за всю историю Сбербанка, — передаёт слова Кузнецова РИА Новости.
Он также отметил, что атака проходила одновременно на два ресурса Сбербанка, она была выдержана в автоматизированном режиме.
Как ранее писал NEWS.ru, больше половины российских компаний (58%) удовлетворены уровнем информационной безопасности в их компаниях и считают, что принимаемых мер достаточно.
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