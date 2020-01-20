Зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов рассказал, что доступ к данным карт частных лиц мошенники могут получить из сообщений пользователей.
По мнению Кузнецова, фотография карты в частной переписке может являться утечкой данных. Обычно люди отправляют снимок карты, чтобы не вводить её номер вручную. Также он обозначил другую проблему — для того, чтобы завязать разговор с потенциальной жертвой, мошенникам достаточно знать её имя и номер телефона,
Часто люди крайне беспечно относятся к своим персональным данным. Даже если Вы сфотографируете свою карту и отправите её кому-либо — это в принципе уже утечка. С таким же успехом Вы можете выбросить кошелёк со своей заработной платой в урну, — заявил зампред правления банка.
Как писал NEWS.ru ранее, Роскачество рекомендует по возможности не использовать уличные банкоматы, а в случае необходимости проверять их на наличие считывающих устройств (скиммеров). По данным ведомства, злоумышленники могут устанавливать на аппараты фальшивые клавиатуры или картоприёмники, считывающие информацию с карты и запоминающие ПИН-код.
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