https://static.news.ru/photo/acbbfad6-3bee-11ea-93e7-fa163e074e61_660.jpg Фото: Jan Tepass/imageBROKER.com

Зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов рассказал, что доступ к данным карт частных лиц мошенники могут получить из сообщений пользователей.

По мнению Кузнецова, фотография карты в частной переписке может являться утечкой данных. Обычно люди отправляют снимок карты, чтобы не вводить её номер вручную. Также он обозначил другую проблему — для того, чтобы завязать разговор с потенциальной жертвой, мошенникам достаточно знать её имя и номер телефона, передаёт РИА Новости.

Часто люди крайне беспечно относятся к своим персональным данным. Даже если Вы сфотографируете свою карту и отправите её кому-либо — это в принципе уже утечка. С таким же успехом Вы можете выбросить кошелёк со своей заработной платой в урну, — заявил зампред правления банка.

Как писал NEWS.ru ранее, Роскачество рекомендует по возможности не использовать уличные банкоматы, а в случае необходимости проверять их на наличие считывающих устройств (скиммеров). По данным ведомства, злоумышленники могут устанавливать на аппараты фальшивые клавиатуры или картоприёмники, считывающие информацию с карты и запоминающие ПИН-код.