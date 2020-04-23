Samsung первым добавил Apple Music в Smart TV

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Samsung интегрировала Apple Music на платформу Smart TV. Как заявили в компании, она первой добавила сервис среди производителей телевизизоров.

Apple Music стал доступен владельцам Samsung Smart TV в более чем 100 странах. «Яблочный» музыкальный сервис насчитывает более 60 миллионов песен, а также включает ежедневные персональные рекомендации и всемирную радиостанцию Beats 1.

В разделе «Дома с Apple Music» пользователей ждут новые плейлисты, групповые чаты FaceTime со знаменитыми музыкантами, специальные интервью, видеоклипы и другой контент, который поможет найти себе развлечение по вкусу во время самоизоляции, утверждает Samsung.

Мы стремимся обеспечить пользователям лучшие развлекательные возможности. Сейчас, когда многие проводят большую часть времени дома, эта миссия особенно актуальна для нас, – отметил вице-президент по стратегическому партнерству и развитию бизнеса Samsung Electronics Салек Бродский (Salek Brodsky).

Владельцы Samsung Smart TV могут загрузить Apple Music в разделе Apps в SmartHub и затем войти в существующую учетную запись с помощью Apple ID или завести новый аккаунт прямо с экрана телевизора.

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